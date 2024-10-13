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Назгуль Маратова поборется за медаль на турнире серии Grand Slam в ОАЭ

Сегодня, 14:30
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30
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Фото: olympic.kz

В Абу-Даби проходит заключительный соревновательный день турнира по дзюдо серии Grand Slam. В полуфинал в весовой категории свыше 78 килограммов пробилась казахстанка Назгуль Маратова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/4 финала спортсменка досрочно выиграла у своей соотечественницы Карины Такиевой.

За выход в финал ей предстоит побороться против француженки Кораль Хайме.

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