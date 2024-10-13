Назгуль Маратова поборется за медаль на турнире серии Grand Slam в ОАЭ
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
110Фото: olympic.kz
В Абу-Даби проходит заключительный соревновательный день турнира по дзюдо серии Grand Slam. В полуфинал в весовой категории свыше 78 килограммов пробилась казахстанка Назгуль Маратова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В 1/4 финала спортсменка досрочно выиграла у своей соотечественницы Карины Такиевой.
За выход в финал ей предстоит побороться против француженки Кораль Хайме.
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