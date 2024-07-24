Назарбаева не лишили звания академика - Ашимбаев
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Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил сегодня об изменениях, произошедших в Академии наук Казахстана. По его словам, статус членов прежней АН "обнулился", в том числе и у первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Политолог Данияр Ашимбаев считает, что это не так и своего статуса бывший глава государства не утратил, передаёт BaigeNews.kz.
"Некоторые издания с восторгом написали, что, мол, Назарбаева "лишили звания академика". Хотелось бы кое-что уточнить. Назарбаев, как, впрочем, и десятки других академиков (Сатпаев, Кунаев, Ауэзов, Айтхожин и другие), так и остались академиками АН КазССР/НАН РК. Туда, напомню, избирали пожизненно. А в ВНО НАН он становится почётным академиком, если, конечно, сам захочет остаться", - заявил политолог.
Ашимбаев пояснил, что Нурсултан Назарбаев был избран академиком Национальной академии наук. Это та самая академия, которая была учреждена в 1946 году как Академия наук КазССР и в 1993 году переименована.
"В 1996 году НАН и Казахскую академию сельскохозяйственных наук (создана в 1990 году на базе Восточного отделения ВАСХНИЛ) объединили с Министерством науки в МН-АН. Это породило коллизию - академики КазАСХН сочти себя академиками АН, чему академики НАН не обрадовались, но в документах определённости не было. Для решения проблемы в том же году был учреждён Национальный академический центр аграрных исследований, а последний президент КазАСХН Калиев учредил общественную КазАСХН. Новым академиков МН-АН не избирало", - уточнил Ашимбаев.
В 1999 году МН-АН было упразднено, заново учредили НАН в статусе госучреждения (ГУ). С правовой точки зрения НАН-2 не была преемником МН-АН. В 2003 году ГУ НАН было упразднено и указом президента было одобрено создание РОО НАН. Оно также формально не являлось преемником ни НАН, ни МН-АН, ни ГУ НАН, но рассматривалась как продолжатель традиции.
РОО НАН вновь стало избирать новых академиков и членкоров, а академиков НАН-1 автоматически признало в этом статусе.
"В 2022 году было учреждено НАО НАН, которая была создана "с нуля" - с президентом и аппаратом, но без академиков. Вопрос преемственности с РОО так и не был решён, хотя академики старой академии указывали на то, что изначально предполагалось преобразование РОО в НАО. Вопрос завис на полтора года, пока в НАО не сменили президента и не приняли новые правила избрания академиков. По ним первых академиков избрал совет директоров НАО, а те, в свою очередь, будут избирать следующих. Потом эти академики (президент и два его вице-президента) избрали 8 других академиков (причем, первый президент НАО выборы проиграла). По правилам, утвержденным Миннауки, ранее избранные академики получают статус почётных академиков - но уже НАО НАН. По недавно принятым законам НАО НАН должна будет преобразоваться в ВНО НАН", - разъяснил политолог.
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