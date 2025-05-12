С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила финансирования ряда квазигосударственных организаций, включая "Назарбаев университет", Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) и Международный финансовый центр "Астана", передаёт BaigeNews.kz.

Изменения направлены на повышение прозрачности и подотчетности при расходовании государственных средств.

В ходе проверки аудиторов было установлено, что действующая практика финансирования через целевые вклады и перечисления затрудняет достоверное отражение активов в консолидированной финансовой отчетности государства. Кроме того, такой механизм не обеспечивает роста уставных капиталов получателей средств и не гарантирует эффективного контроля за их использованием.

Согласно новым нормам Бюджетного кодекса, целевые перечисления будут отменены. Вместо них вводятся трансферты юридическим лицам, которые будут выделяться только при наличии чётко обозначенных целей и результатов, закреплённых в стратегических документах организаций.

Ключевые изменения:

Деньги будут выделяться исключительно под конкретные, измеримые цели;

Неиспользованные средства за год подлежат возврату в бюджет (за редкими исключениями);

Руководители организаций, получающих трансферты, будут нести персональную ответственность за достижение целевых показателей и достоверность отчётности.

Изменения затронут не только "Назарбаев университет" и ФСМС, но и другие автономные и финансовые организации, финансируемые за счёт бюджета. Таким образом, государство усиливает контроль за использованием средств и стремится обеспечить более эффективное и прозрачное управление активами.