Назарбаев проголосовал на референдуме

Первый Президент Нурсултан Назарбаев проголосовал на республиканском референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Назарбаев пришел на избирательный участок в "Астана Опере".

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека.

Отметим, свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.