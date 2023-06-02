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Найти похитителя велосипеда станет легче в Казахстане
В Астане создали базу велосипедов и их владельцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Из-за участившихся краж двухколёсного транспорта в столице разработали специальную базу для их регистрации. Она помогает установить принадлежность велосипедов конкретному лицу.
У жителя столицы Асара Заманбай два года назад украли велосипед. Парень оставил средство передвижения в подъезде своего дома. Когда в очередной раз Асар решил прокатиться на двухколёсном коне, то обнаружил, что его угнали. Укатить велосипеда для вора не составляло трудностей. Ведь хозяин оставил транспорт, не закрыв на замок.
"Сразу же пошел искать во дворе, думал, может, кто-то взял случайно и в итоге нигде его не нашел, пришлось обращаться в полицию. Пошел, написал заявление, полицейские сразу же начали помогать нам, пошли, посмотрели в подъездных камерах. И в итоге, украл его у нас вообще человек, не проживающий в нашем доме, то есть курьер, который доставлял еду", - говорит Асар.
Именно из подъездов чаще всего угоняют велосипеды, говорят полицейские. Также оставленные без присмотра и защиты средства передвижения крадут со дворов и скверов. Это хорошая находка для вора. Ведь её можно перепродать. А взамен получить вполне неплохую сумму. В среднем выходит 70 тысяч тенге. Так, например, только жителям столицы нанесен ущерб на сумму почти три миллиона тенге.
"С потеплением, действительно, сейчас в тройку лидеров входит кража велосипедов. Потому что они легкодоступны, люди сами дают возможность, чтобы кража велосипеда, к сожалению, имела место быть", - рассказывает заместитель начальника Управления МПС ДП Астаны Канат Нысантаев.
По данным комитета по правовой статистике, процент кражи велосипедов в Казахстане вырос на один процент. Специалисты сравнили цифры за четыре месяца этого и прошлого годов. Таким образом, количество уголовных правонарушений выросло с 542 до 547 случаев. А вот показатели Астаны, наоборот, снизились. Получить такой результат помогла электронная база данных. Она хранит в себе все характеристики велосипеда: от марки до имени хозяина, которые можно считать по идентификационному коду.
"Данная база у нас в пилотном проекте функционирует уже около месяца. Более 170 велосипедов уже зарегистрировано. Мы проводим также аналогично профилактическую и разъяснительную работу среди жителей", - отметил заместитель начальника Управления МПС ДП г. Астаны Канат Нысантаев.
Труднее всего удается найти украденный велосипед в местах, где нет камер видеонаблюдения. Поэтому полицейские советуют оставлять транспорт под надёжной защитой и желательно хранить его дома.
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