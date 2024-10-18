"Найти человека, бензин, баллоны": как пожарные Казахстана спасают жизни в экстремальных условиях

19 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник спасателей. Тушение пожаров, спасение людей из беды – это сложный и опасный процесс, требующий четкой координации действий, знания о возможных угрозах и быстрых решений. Спасатели сталкиваются с непредсказуемыми условиями и опасностями. В этой нелегкой профессии нужен стальной характер, смелость и отвага. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с ярким представителем этой профессии – командиром отделения СПЧ №1 Кокшетау Евгением Ефремовым.

Старшина Евгений Ефремов служит в органах гражданской защиты 13 лет. Сегодня он возглавляет отделение специализированной пожарной части №1 Кокшетау. Часть носит статус специализированной, а это означает, что они выезжают не только на пожары, но также на дорожно-транспортные происшествия, спасение людей с высоты, из снежных заносов, паводки.

Ежедневно службу несут дежурные караулы, которые и выезжают на вызовы. Каждый караул состоит из начальника караула, его помощника, командира отделения, водителя, диспетчера и трёх пожарных. Каждый из этих специалистов выполняет важную роль. К примеру, диспетчер должен не просто принять вызов, он должен узнать, что произошло, чтобы отправить нужную технику: сколько этажей в горящем здании, нужна автолестница или нет.

О того, как четко и оперативно будет действовать водитель пожарной машины, зависит скорость тушения возгораний, количество спасенных жизней и имущества.

Машина доезжает до любой дальней точки города за 4 минуты, говорит Евгений Ефремов. В непогоду на дорогу может уйти чуть больше - до 6 минут. Но команда Ефремова до места происшествия добирается за минуту-две.

Как только машина приезжает на место, командир отделения проводит разведку. Он оценивает масштаб пожара. Если есть необходимость, вызывает дополнительные силы.

"У пожарных есть понятие "решающее направление". Это несколько важных принципов. Первый - определить, есть ли там люди, и спасение их. Второй – это определить опасный фактор пожара. Например, существует ли угроза взрыва. Приехали, а что горит, как горит, никто же не знает. Мы должны выяснить, на какой стадии возгорание, взорвется баллон или нет, нужно его найти. Это же в кромешной тьме происходит. Только в фильмах пожарные ходят, переговариваются, смотрят друг на друга. На самом деле пожар – это игра слепых. То есть ты приезжаешь и все вслепую проверяешь. Ты должен прощупать каждый сантиметр. Найти человека, взрывчатые вещества: бензин, баллоны, горюче-смазочные вещества", - рассказал Ефремов.

Третий принцип "решающего направления" – контролировать личный состав. Командир отделения должен руководить процессом, уметь принимать решения в экстренных ситуациях. Пожарные в это время протягивают линии для тушения пожара.

Состав выезжает на место в дыхательных аппаратах и средствах индивидуальной защиты органов дыхания, которые весят как минимум 20 килограмм. Помимо этого, пожарный тащит на себе стволы, рукава, ломы, ножницы, специальные инструменты для открывания дверей, верёвки.

Работа у пожарных непредсказуемая. Казалось бы один и тот же огонь, но горит он всегда по-разному: в подвале, в квартире, в здании, на элеваторе, с людьми и без людей, с обрушениями и без обрушений. И это всё проходит абсолютно в разных погодных условиях. Евгений Ефремов вспоминает о самых неприятных ощущениях из своих вызовов.

"Бывало, что в минус 30 мы работали всю ночь. Естественно становишься абсолютно мокрым. Покрываешься ледяным панцирем. Привыкаешь уже к холоду и влаге. Лёд же не пропускает ветер. Но самое страшное, когда садишься в тёплую машину, чтобы вернуться в часть, это всё начинает оттаивать на тебя. Одежда начинает на тебе повисать. Это такие дискомфортные ощущения. Тебе надо доехать как можно быстрее, чтобы всё это снять. Я по себе могу сказать, что здоровье пожарные вынуждены своё терять на службе", - рассказал Ефремов.

Поэтому, по словам огнеборца, нужно ценить работу пожарного.

"Тушат пожары не генералы, не полковники. Тушат пожары простые пожарные. Они заходят в огонь. Они принимают удар. Мы должны понимать, что очень много работы выполняет пожарный", - говорит он.

Профессию пожарного-спасателя он считает самой благородной. Cюда приходят не за материальными благами, здесь не разбогатеешь, констатирует Евгений Ефремов.

"Есть люди, которые уходят на пенсию и не имеют каких-то специальных медалей. Понятно, есть юбилейные медали, которые даются за 10, 15, 20 лет службы. За 20 лет они полностью себя посвятили этой работе. Я не говорю про здоровье, а про те дела, которые они совершили. За 20 лет было спасено столько людей, столько имущества. Есть такие люди, которые уходят на пенсию без всяких суперских наград. Люди работают не за деньги. Преданные своей профессии люди без лишнего внимания выполняют свою работу ради спасения других. Их труд – пример преданности делу и самоотверженности", - поделился своим мнением Ефремов.

Как в фильме "Катастрофа"

В трагическое для братского турецкого народа время наши пожарные не остались в стороне. В 2023 году на второй день после землетрясения казахстанские спасатели отправились в Турцию, в город Газиантеп. В их числе был и Евгений Ефремов.

Самым сложным, по словам пожарного, было не спать.

"Сначала мы доехали до Астаны, потом долетели до Турции. Нормально не спали. К утру следующего дня мы прилетели в Газиантеп. Как только приехали, мы пообедали и сразу же приступили к работе. Без отдыха, без сна. Было немного сложновато в этом плане", - вспоминает спасатель.

Дальше всё было как в фильме "Катастрофа": развалины, поиски пропавших и много ожидающих людей вокруг.

"Это были сотни людей, которые ждали вестей о своих родных. Они на протяжении всего времени, что мы там находились, стояли за оцеплением и ждали известий. Когда они увидели нас, они хоть и не разбирались, откуда мы, они все просто говорили: "Иншаллах", то есть "Помоги, Аллах". Люди с такой надеждой на нас смотрели. Они ждали от нас каких-то новостей, помощи", - поделился своими первыми и незабываемые впечатлениями Евгений Ефремов.

Несмотря на то, что у казахстанских спасателей не было опыта работы с завалами после землетрясений, они проявили высокий уровень профессионализма и обучались на месте.

"Землетрясение проходит не каждый раз. Из наших спасателей буквально единицы сталкивались с завалами. Мы же не специализируемся по большому счету на завалах. Мы по ходу обучались. Нам удалось показать себя с лучшей стороны. Потому что все-таки у нас такой менталитет, наши быстро учатся", - отметил Ефремов.

Казахстанские спасатели работали посменно - по 16 часов, 8 часов отводилось на отдых. Так, 10 дней. Ими были спасены семь человек. Также извлечены тела 88 погибших, десять из них - дети.

"Каждый раз, когда мы находили живых людей, это была огромная радость. Услышав голоса выживших во время разведки, мы испытывали облегчение, ведь в таких завалах вероятность найти живых людей крайне низка", – поделился Евгений Ефремов.

Также казахстанские спасатели помогли в разборе более 252 тысяч кубометров завалов шести зданий. Они стали частью глобальных усилий по спасению жизней и восстановлению разрушенных районов. И, в очередной раз доказали, что настоящую ценность профессии пожарного составляют самоотверженность и готовность рисковать своей жизнью ради спасения других. Именно такая преданность и героизм делают работу пожарного-спасателя одной из самых благородных профессий.