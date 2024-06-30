Найман из Нигерии: знают ли о Казахстане на Мальдивах

Самобытный актёр, модель, блогер и футболист Аджибола Акани из Нигерии живёт в Казахстане почти шесть лет. Периодически он радует подписчиков забавными видеороликами. На этот раз Аджи решил выяснить, знают ли о Казахстане туристы, отдыхающие на Мальдивах, передаёт BaigeNews.kz.

Результат соцопроса "найман из Нигерии" опубликовал на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ajibola Akanni (@aji_naiman)

Отдыхающим он задавал вопросы, связанные с Казахстаном. С удивлением блогер выяснил, что на Мальдивах знают и название столицы, и как зовут президента, и цвета флага, и даже ответ на вопрос: "из чего делают казы".

Комментаторы с юмором отреагировали и попблагодарили Аджи за позитивное видео. Однако некоторые не поверили в правдивость съёмок, посоветовав героям видео "раздать по Оскару".

"Кажется, они все из Астаны приехали", — написал один из подписчиков.