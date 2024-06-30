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Найман из Нигерии: знают ли о Казахстане на Мальдивах

Сегодня, 21:37
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 21:37
Сегодня, 21:37
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Фото: pixabay.com

Самобытный актёр, модель, блогер и футболист Аджибола Акани из Нигерии живёт в Казахстане почти шесть лет. Периодически он радует подписчиков забавными видеороликами. На этот раз Аджи решил выяснить, знают ли о Казахстане туристы, отдыхающие на Мальдивах, передаёт BaigeNews.kz.

Результат соцопроса "найман из Нигерии" опубликовал на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ajibola Akanni (@aji_naiman)

Отдыхающим он задавал вопросы, связанные с Казахстаном. С удивлением блогер выяснил, что на Мальдивах знают и название столицы, и как зовут президента, и цвета флага, и даже ответ на вопрос: "из чего делают казы".

Комментаторы с юмором отреагировали и попблагодарили Аджи за позитивное видео. Однако некоторые не поверили в правдивость съёмок, посоветовав героям видео "раздать по Оскару".

"Кажется, они все из Астаны приехали", — написал один из подписчиков.

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