Найман из Нигерии: знают ли о Казахстане на Мальдивах
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Самобытный актёр, модель, блогер и футболист Аджибола Акани из Нигерии живёт в Казахстане почти шесть лет. Периодически он радует подписчиков забавными видеороликами. На этот раз Аджи решил выяснить, знают ли о Казахстане туристы, отдыхающие на Мальдивах, передаёт BaigeNews.kz.
Результат соцопроса "найман из Нигерии" опубликовал на своей странице в Instagram.
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Отдыхающим он задавал вопросы, связанные с Казахстаном. С удивлением блогер выяснил, что на Мальдивах знают и название столицы, и как зовут президента, и цвета флага, и даже ответ на вопрос: "из чего делают казы".
Комментаторы с юмором отреагировали и попблагодарили Аджи за позитивное видео. Однако некоторые не поверили в правдивость съёмок, посоветовав героям видео "раздать по Оскару".
"Кажется, они все из Астаны приехали", — написал один из подписчиков.
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