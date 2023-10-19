Найм наркосбытчиков через OLX.kz: удалено свыше трёх тысяч объявлений

Три тысячи “маскирующихся” объявлений о найме наркосбытчиков удалено с агрегатора OLX.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Для выявления рекламных объявлений о найме в качестве закладчиков МВД напрямую работает с одним из крупнейших сервисов объявлений OLX.

"Только с начала года по инициативе МВД компанией удалено свыше трёх тысяч выявленных полицейскими и сотрудниками сервиса “маскирующихся” объявлений по найму закладчиков наркотиков. МВД создан чат с представителями государственных органов, “OLX Group” и волонтёров, где размещаются ссылки на подозрительные объявления, которые после оперативной проверки незамедлительно удаляются, – пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Саркытбай Кусаинов.

Помимо мониторинга агрегаторов объявлений, полиция мониторит интернет-пространство для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков.

Информация о них направляется в Министерство культуры и информации для блокирования.

Министерство внутренних дел предупреждает, что наркопреступления, совершенные с использованием интернет-ресурсов, относятся к категории особо тяжких преступлений, наказание за которые предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.