Нарушителей, которые катались в запрещённом месте и спровоцировали сход лавины на Шымбулаке, найдены. Об этом сообщили в администрации горнолыжного курорта, передаёт BaigeNews.kz.

"Нарушители опознаны, их личности установлены", — говорится в сообщении.

В пресс-службе курорта восстановили хронологию событий.

"9:17 – после тестирования снежного покрова открыта канатная дорога Комби 2. Внетрассовые зоны ограждены сетками и знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт". 9:58 – на горе Школьник (район Комби 2) произошел сход лавины. 10:02 – спасатели оперативно обследовали зону. Пострадавших и жертв нет", — говорится в сообщении.

В администрации Шымбулака напомнили, что 7 и 9 марта выпали обильные осадки. Лавинная служба провела профилактические спуски, выполнив пять направленных взрывов и спустив около 7 тысяч кубометров снега на участках Конус, Школьник и Сухой Лог.

"Трое лыжников нарушили запреты, пересекли сетки, выехали на опасный участок и спровоцировали лавину. По официальным данным команды курорта и снеголавинной станции Шымбулак , общий объем спровоцированной лавины составил 95 кубов. Игнорирование предупреждающих знаков угрожает жизни! Опасные зоны закрываются для предотвращения несчастных случаев", — говорится в сообщении.

Напомним, снежная лавина также сошла и на курорте "Ак Булак" в Алматинской области.