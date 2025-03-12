  • 12 Марта, 20:31
  • BAIGENEWS

Найдены пропавшие 8 марта мужчины в Мангистауской области

Они выехали с работы, но домой не вернулись.

Сегодня, 19:10
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 19:10
Сегодня, 19:10
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Фото: кадр видео

В селе Бейнеу Мангистауской области завершились поиски двух мужчин, которые 8 марта выехали на грузовике с места своей постоянной работы в Актюбинской области и перестали выходить на связь, передаёт BaigeNews.kz.

Для поисков были мобилизованы все силы и средства МЧС. С помощью беспилотного летательного аппарата и вездехода "Трэкол" мужчины найдены на расстоянии 180 километров от села Бейнеу. Они не нуждались в медицинской помощи.

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