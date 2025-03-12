Найдены пропавшие 8 марта мужчины в Мангистауской области
Они выехали с работы, но домой не вернулись.
Сегодня, 19:10
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Сегодня, 19:10Сегодня, 19:10
160Фото: кадр видео
В селе Бейнеу Мангистауской области завершились поиски двух мужчин, которые 8 марта выехали на грузовике с места своей постоянной работы в Актюбинской области и перестали выходить на связь, передаёт BaigeNews.kz.
Для поисков были мобилизованы все силы и средства МЧС. С помощью беспилотного летательного аппарата и вездехода "Трэкол" мужчины найдены на расстоянии 180 километров от села Бейнеу. Они не нуждались в медицинской помощи.
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