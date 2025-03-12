В селе Бейнеу Мангистауской области завершились поиски двух мужчин, которые 8 марта выехали на грузовике с места своей постоянной работы в Актюбинской области и перестали выходить на связь, передаёт BaigeNews.kz.

Для поисков были мобилизованы все силы и средства МЧС. С помощью беспилотного летательного аппарата и вездехода "Трэкол" мужчины найдены на расстоянии 180 километров от села Бейнеу. Они не нуждались в медицинской помощи.