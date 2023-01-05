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Найдены пропавшие 12 человек в горах Туркестанской области Сегодня, 16:29
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Сегодня, 16:29
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Найдены пропавшие 12 человек в горах Туркестанской области

В горах Туркестанской области спасатели нашли 12 пропавших туристов, передает BaigeNews.kz. Они все являются членами одной семьи. 31 декабря они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому они не смогли вернуться назад и остались там.

"Поскольку члены семьи не вернулись домой 3 января, оставшиеся в городе члены этой же семьи сообщили спасателям о необходимости их поиска. Сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы Байжансай Байдибекского района на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило 5 января 2023 года в 10:00 часов. Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16:00 часов. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января", - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В поисковых работах были задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области и вертолет МЧС. Спасатели эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек в город Туркестан. В случае необходимости медицинской помощи могли быть трудности с доступом в данную местность. Остальные 9 членов семьи остались в доме в деревне. Они отказались от эвакуации и сказали, что вернутся домой после открытия дороги.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области рекомендует не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении. Собираясь в горы обязательно ознакомиться с погодой этого региона. Сообщите своим близким о запланированном горном маршруте и времени возвращения в город. Не сокращайте путь по незнакомой дороге. Кроме того, у вас должен быть заряженный телефон и пауэрбанк. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 112", - отметили в ДЧС.

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#поиск в горах #ДЧС #Туркестанская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:29
52
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