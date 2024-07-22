Найдены останки пропавшей в марте трёхлетней девочки в Алматинской области

В Алматинской области нашли погибшей пропавшую в марте трёхлетнюю Айю-Софию, передаёт BaigeNews.kz.

"22 июля в полицию Енбекшиказахского района поступило сообщение о нахождении костных останков человека. Останки изъяты для назначения генетической и судебно-медицинских экспертиз", - сообщил в Instagram начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Трёхлетняя девочка пропала 17 марта в селе Куш Енбекшиказахского района Алматинской области.

"Подозреваемые находятся под стражей", - уточнил он.

Сообщалось, что 17 марта вблизи села Куш у озера Безымянное девочка 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, днём вышла из дома и не вернулась.