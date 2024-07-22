  • 22 Июля, 23:42
  • BAIGENEWS

Найдены останки пропавшей в марте трёхлетней девочки в Алматинской области

Сегодня, 22:19
АВТОР
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instagram.com/baurzhan__alenov Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

В Алматинской области нашли погибшей пропавшую в марте трёхлетнюю Айю-Софию, передаёт BaigeNews.kz.

"22 июля в полицию Енбекшиказахского района поступило сообщение о нахождении костных останков человека. Останки изъяты для назначения генетической и судебно-медицинских экспертиз", - сообщил в Instagram начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Трёхлетняя девочка пропала 17 марта в селе Куш Енбекшиказахского района Алматинской области.

"Подозреваемые находятся под стражей", - уточнил он.

Сообщалось, что 17 марта вблизи села Куш у озера Безымянное девочка 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, днём вышла из дома и не вернулась.

 

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