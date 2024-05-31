Найдено тело утонувшего в Иртыше капитана теплохода
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В Павлодарской области нашли тело капитана судна, утонувшего три недели назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой телеканал "Астана".
8 мая в ночное время 59-летний мужчина вместе с командой находился на борту водного транспорта, который занимается установкой буёв. Предположительно, мужчина упал с палубы и утонул в Иртыше.
Поиски осложняло то, что Иртыш ещё не встал в русло, вода грязная, а видимость нулевая.
"Мы искали 20 дней. Получается, первая фаза - мы искали 10 дней - это три дня активных, семь дней пассивных. После этого, по заявлению родственников, поиски были возобновлены. Вода у нас грязная, видимость нулевая, наши водолазы ныряли, для их жизней была угроза. Вместе с водой там всякий мусор, брёвна. Тело всплыло, обнаружили в 60 километрах вниз по течению от села Аккулы", – рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны ДЧС области Ерлан Касимов.