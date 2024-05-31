Найдено тело утонувшего в Иртыше капитана теплохода

В Павлодарской области нашли тело капитана судна, утонувшего три недели назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой телеканал "Астана".

8 мая в ночное время 59-летний мужчина вместе с командой находился на борту водного транспорта, который занимается установкой буёв. Предположительно, мужчина упал с палубы и утонул в Иртыше.

Поиски осложняло то, что Иртыш ещё не встал в русло, вода грязная, а видимость нулевая.