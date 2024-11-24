Найдено тело пропавшего в ОАЭ израильского раввина

В Объединенных Арабских Эмиратах найдено тело пропавшего без вести израильского раввина Цви Когана. Об этом сообщили в воскресенье, 24 ноября, власти Израиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху убийство Когана названо "зверским антисемитским террористическим инцидентом". "Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, виновных в его гибели", - подчеркивается в документе. Правительство ОАЭ пока не подтвердило сообщений о том, что Коган был найден мертвым.

Гражданин Израиля и Молдовы Цви Коган пропал 21 ноября. Усиливается подозрение в том, что он был убит, а киллеры бежали в Турцию, сообщало интернет-издание Ynet со ссылкой на представителей спецслужб. Исчезновение раввина произошло на фоне угроз Ирана отомстить Израилю после обмена ударами между двумя странами в октябре. Израильский новостной портал Walla писал, что власти Израиля предположительно располагают информацией, согласно которой за раввином следила иранская разведка.

В ОАЭ разрастается еврейская община, есть синагоги и бизнесы для клиентов, ориентирующихся на кошерную продукцию. В то же время военные действия Израиля на Ближнем Востоке вызвали глубокое недовольство среди эмиратцев и граждан других стран, проживающих в ОАЭ.