Найдено тело пропавшего мальчика в Костанайской области
Сегодня, 14:03
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Сегодня, 14:03Сегодня, 14:03
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В поселке Козыревка района Б.Майлина завершились поиски ребенка, передаёт BaigeNews.
Силами спасателей ДЧС Костанайской области найдено и извлечено из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни в районе акватории реки Тобол.
"Поиски велись на протяжении пяти дней. Задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат. За время поисков под водой обследовано около 63 тыс. кв. км. Поверхностно более 80 км", - говорится св сообщении МЧС.
МЧС призывает граждан быть бдительными, соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.