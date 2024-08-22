Найдено тело пропавшего мальчика в Костанайской области

В поселке Козыревка района Б.Майлина завершились поиски ребенка, передаёт BaigeNews.

Силами спасателей ДЧС Костанайской области найдено и извлечено из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни в районе акватории реки Тобол.

"Поиски велись на протяжении пяти дней. Задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат. За время поисков под водой обследовано около 63 тыс. кв. км. Поверхностно более 80 км", - говорится св сообщении МЧС.



МЧС призывает граждан быть бдительными, соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.