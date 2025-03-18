Найдено тело на станции Шамалган: стали известны подробности
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Человек по неосторожности попал под поезд на перегоне Аксенгир-Чемолган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на пресс-службу КТЖ.
"17 марта 2025 года в 17:24 на железнодорожном перегоне Аксенгир–Чемолган (участок Алматы–Отар) машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода постороннего человека на пути. На подаваемые сигналы локомотива и дежурного по переезду мужчина не реагировал. Наезд избежать не удалось", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии была незамедлительно передана в Линейное управление полиции станции Алматы-1 для дальнейшего расследования.
Предварительная причина трагедии – неосторожность пострадавшего и нарушение им правил безопасности на железной дороге.
В связи с этим напоминает всем гражданам о важности строгого соблюдения правил при переходе через железнодорожные пути, пользоваться только специально оборудованными переходами, а также проявлять бдительность и внимательность вблизи железной дороги.
Напомним, на перегоне "Шамалган-Аксенгир" в Алматинской области было найдено тело.
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