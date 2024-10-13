Найденный в горящем мусорном баке младенец скончался

Новорожденная девочка, которую спасли из горящего мусорного бака в Семее, умерла. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.

"Девочка ушла из жизни в 19:40. Поступила с ожогом 80%. Нахожусь на связи с региональным Уполномоченным по области Абай, прокуратурой области по уголовному делу", — сообщила Закиева.

Она уточнила, что у малышка поступила в реанимацию в очень тяжёлом состоянии: был ожог 80% тела, кроме того, была остановка сердца. Врачи сделали все, что было в их силах.

Напомним, страшная новость, о том, что из горящего мусорного контейнера вытащили новорожденного ребёнка примерно одного дня от роду, появилась в социальных сетях. В прокуратуре области Абай заявили, что расследование уголовного дела взято на особый контроль.