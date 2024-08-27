Найдена и доставлена в Казахстан ценная рукопись XIV века

Найдена 96-страничная рукопись, написанная в 1334 году для султана Жанибека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РКА.

В рукописи представлены выгравированные золотом хикметы о предках Жанибека-султана - от Чингисхана до отца Узбека хана.

На внутренней обложке рукописи находится печать османского султана Баязида II (1447-1512).

Исторический документ обнаружил сотрудник Центрального государственного архива, казахстанский учёный Омирбек Канай в ходе научно-исследовательской работы в Стамбуле, организованной Министерством культуры и информации РК в рамках комплексного плана “Архив-2025”.

Копия ценной рукописи доставлена в Казахстан, где продолжаются исследования.