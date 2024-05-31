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Найден вандал, разгромивший сквер памяти павшим в ВОВ

Сегодня, 06:29
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 06:29
Сегодня, 06:29
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Фото: polisia.kz

Установлена личность вандала, разгромившего сквер памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Инцидент произошел 27 мая в городе Макинск Буландынского района: неизвестные разгромили гранитные плиты, установленные в сквере памяти павших в ВОВ, и воинов-интернационалистов, погибших в годы войны в Афганистане.

Начато досудебное расследование по факту вандализма и проведены оперативно-розыскные мероприятия. В течение двух дней сотрудники провели поквартирные и подомовые обходы, изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в районе совершения преступления, проверили лиц, склонных к совершению хулиганских действий. В результате принятых мер личность вандала была установлена. 

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