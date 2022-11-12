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Polisia.kz Сегодня, 15:11
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Фото: Polisia.kz

Найден тайник с украденным во время январских событий оружием

Похищенное в Алматы оружие обнаружили у кладбища в области Жетысу, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Оперативники УБОП Департамента полиции области Жетысу при содействии сотрудников ДУИС 11 ноября отыскали оружейный схрон, организованный близ горного перевала Мукыры в Коксуском районе. 

"Тайник с оружием находился близ местного кладбища. На месте были обнаружены и изъяты  два нарезных карабина и более 300 патронов различного калибра, а также бронежилеты. При проверке по специальной базе данных установлено, что обнаруженные карабины и боеприпасы были похищены в одном из ружейных магазинов в Алматы во время январских событий. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 287 части 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов)", — говорится в сообщении. 

Расследование находится в производстве областного следственного управления. Сейчас изъятое оружие направлено на экспертизу.

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#январские события
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:11
136
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