Найден тайник с украденным во время январских событий оружием

Похищенное в Алматы оружие обнаружили у кладбища в области Жетысу, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники УБОП Департамента полиции области Жетысу при содействии сотрудников ДУИС 11 ноября отыскали оружейный схрон, организованный близ горного перевала Мукыры в Коксуском районе.

"Тайник с оружием находился близ местного кладбища. На месте были обнаружены и изъяты два нарезных карабина и более 300 патронов различного калибра, а также бронежилеты. При проверке по специальной базе данных установлено, что обнаруженные карабины и боеприпасы были похищены в одном из ружейных магазинов в Алматы во время январских событий. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 287 части 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов)", — говорится в сообщении.