  • 10 Апреля, 18:35
  • BAIGENEWS

Найден пропавший при загадочных обстоятельствах подросток в области Абай

Ребёнок жив и обижен на родителей.

Сегодня, 16:55
АВТОР
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ДП области Абай Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
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Фото: ДП области Абай

Полицейские в области Абай нашли 13-летнего подростка спустя сутки после его исчезновения из дома, передаёт BaigeNews.kz.

Кайсар Кайратулы пропал 9 апреля. Его почти сутки искали родные, волонтёры, сотрудники акимата, педагоги и полицейские. И обнаружили в трёх километрах от дома в районе нагорья Жай Төбе.

Как выяснилось, подросток обиделся и ушёл после того, как у него забрали телефон. Эмоциональный протест едва не привёл к трагедии.

С мальчиком провели профилактическую беседу, его поведение обсудят на школьном совете.

Ранее отец отец сообщил, что подросток около 14:30 9 апреля выехал из дома в селе Маканчи на зелёном электросамокате - направлялся в спортмодуль на тренировку по вольной борьбе, но домой так и не вернулся.

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