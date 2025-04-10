Полицейские в области Абай нашли 13-летнего подростка спустя сутки после его исчезновения из дома, передаёт BaigeNews.kz.

Кайсар Кайратулы пропал 9 апреля. Его почти сутки искали родные, волонтёры, сотрудники акимата, педагоги и полицейские. И обнаружили в трёх километрах от дома в районе нагорья Жай Төбе.

Как выяснилось, подросток обиделся и ушёл после того, как у него забрали телефон. Эмоциональный протест едва не привёл к трагедии.

С мальчиком провели профилактическую беседу, его поведение обсудят на школьном совете.

Ранее отец отец сообщил, что подросток около 14:30 9 апреля выехал из дома в селе Маканчи на зелёном электросамокате - направлялся в спортмодуль на тренировку по вольной борьбе, но домой так и не вернулся.