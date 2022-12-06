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Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 02:12
249
Сегодня, 02:12
249
Фото: BaigeNews.kz

Найден мёртвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза

Найден мёртвым начальник участка ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ТОО подтвердило гибель сотрудника ТЭЦ. По одной из версий, мужчина после ссоры с женой ушёл в гараж, завёл машину, уснул и задохнулся угарным газом.

"4 декабря в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулём" нашли тело мужчины, предположительно сотрудника Экибастузской ТЭЦ. При проверке данных установили, что это действительно сотрудник станции", – ответили на предприятии.

Руководство компании выразило соболезнования родным и близким погибшего.

По данным областного департамента полиции, факт зарегистрировали в городском управлении, проводится проверка.

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#смерть #Экибастуз #ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:12
249
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