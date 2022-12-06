Найден мёртвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза

Фото: BaigeNews.kz

Найден мёртвым начальник участка ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ТОО подтвердило гибель сотрудника ТЭЦ. По одной из версий, мужчина после ссоры с женой ушёл в гараж, завёл машину, уснул и задохнулся угарным газом.

"4 декабря в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулём" нашли тело мужчины, предположительно сотрудника Экибастузской ТЭЦ. При проверке данных установили, что это действительно сотрудник станции", – ответили на предприятии.

Руководство компании выразило соболезнования родным и близким погибшего.



По данным областного департамента полиции, факт зарегистрировали в городском управлении, проводится проверка.