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Найден мёртвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза
Найден мёртвым начальник участка ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
ТОО подтвердило гибель сотрудника ТЭЦ. По одной из версий, мужчина после ссоры с женой ушёл в гараж, завёл машину, уснул и задохнулся угарным газом.
"4 декабря в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" поступил звонок из управления полиции о том, что в одном из гаражей общества "За рулём" нашли тело мужчины, предположительно сотрудника Экибастузской ТЭЦ. При проверке данных установили, что это действительно сотрудник станции", – ответили на предприятии.
Руководство компании выразило соболезнования родным и близким погибшего.
По данным областного департамента полиции, факт зарегистрировали в городском управлении, проводится проверка.
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