Навязчивая охрана: преступную группу задержали в Таразе

Фото: polisia.kz

В Таразе задержали членов преступной группы, навязывающей свою “охрану” клубам и кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперацию провели сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с оперативными работниками ДП Жамбылской области при поддержке подразделения специального назначения “Беркут”.

В поле зрения оперативников попала группировка, неоднократно принимавшая участие в групповых драках и потасовках в барах, кафе и ночных клубах Тараза.

"В процессе оперативной проверки установлены участники из числа спортсменов и маргинальной молодёжи города и районов области, которые организовали криминальное покровительство ряду увеселительных заведений под видом охранной деятельности. Несколько человек из преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за нанесение телесных повреждений, хулиганство, вымогательство. Группировка участвовала в криминальных разборках с применением огнестрельного оружия", - сообщили в полиции.

В МВД уточнили, что для того, чтобы владельцы заведений соглашались на так называемую “охрану”, члены группировки устраивали конфликты, потасовки и драки с клиентами и персоналом клубов и кафе.

В полицию доставлено 11 участников группы. В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяты огнестрельное, травматическое, холодное оружие и другие вещественные доказательства.

Основные подозреваемые – организаторы и лидеры преступной группы водворены в изолятор временного содержания.