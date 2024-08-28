Наводнения в Нигерии унесли более 170 жизней

Как минимум 170 человек погибли в Нигерии с начала наводнений, передаёт BaigeNews. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова представителя агентства по чрезвычайным ситуациям страны Манзо Эзекиля.

"По меньшей мере 170 человек погибли и более 200 тыс были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения, которое затянулось на несколько недель", - сказал он.

Эзекиль подчеркнул, что больше всего от наводнений пострадала Северная Нигерия, но и другие части страны остаются в опасности в связи с проливными дождями и повышением уровня воды в двух крупнейших реках - Нигере и Бенуэ.

Он добавил, что в ближайшие дни в центральных частях страны пройдут "похожие наводнения". Более того, позже бедствие может затронуть и южные части Нигерии.

К слову, стихия затронула штаты Кадуна, Кано, Джигава, Насарава, Тараба, Баучи, Замфара, Йобе, Сокото и Кебби.

Отмечается, что в результате наводнений около 2 тысяч человек пострадали и более 100 тысяч га сельскохозяйственных угодий были уничтожены. Это, в свою очередь, грозит обострением продовольственного кризиса в стране.