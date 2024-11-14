Наводнения в Колумбии: назван размер нанесённого стихией ущерба

В Колумбии, коорая сильно пострадала от невиданных наводнений, подсчитали размеры ущерба. На ликвидацию последствий понадобится более 300 млн долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Colombia Reports.

Издание пишет, что устранение ущерба от разгула стихии обойдется властям в 1,7 трлн колумбийских песо или 382 млн долларов. Буря ознаменовала собой приход сезона дождей, который в этот раз оказался особенно тяжелым. Проливные дожди на тихоокеанском побережье Колумбии и в Андах вынудили более 90 тысяч человек покинуть свои дома.

Больше всего пострадала провинция Чоко, где жертвами половодья стали свыше 100 тысяч жителей. Мощные дожди и ураганы также поразили департамент Ла-Гуахира. Менее значительные последствия коснулись столицы — в Боготе наблюдается дефицит питьевой воды после затяжного периода засухи. Для поддержки этих регионов правительство Колумбии зарезервировало 18 млн долларов (80 млрд колумбийских песо) бюджетных средств.

Случившееся наводнение власти страны объявили "климатическим коллапсом".

11 ноября в стране был объявлен режим бедствия.