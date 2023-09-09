Наводнения в Греции, Турции и Испании привели к жертвам

В Греции в результате сильного наводнения погибли по меньшей мере 10 человек. Еще 4 человека числятся пропавшими без вести, в том числе туристическая пара из Австрии. Люди спрятались от дождя в доме, но дом был смыт потоками поднявшейся воды. Причиной мощных наводнений стал шторм Даниэль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В некоторых районах Греции, в том числе в Афинах, количество осадков, выпавших за последние дни, вдвое превысило среднегодовую норму. Несмотря на то, что в пятницу дожди утихли, многие реки и ручьи по-прежнему выходят из берегов. Спасатели и военные эвакуируют десятки людей, которые укрываются на крышах домов и других высоких местах.

По состоянию на вторую половину дня пятницы, министр гражданской обороны сообщил о 1700 человек, спасенных на лодках и автомобилях. Еще 296 человек были вывезены вертолетами из 14 деревень, в том числе 150 человек, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Семь человек стали жертвами водной стихии и в Турции.

В Испании число погибших возросло до 7 человек, после того как спасатели обнаружили тела двух пропавших мужчин. Один из них был сброшен в ручей потоками воды прямо возле своего дома. Другой упал в реку, когда ехал на своем автомобиле. Сын одного из мужчин был спасен после того, как провел ночь, прижавшись к дереву. Одна женщина пропала почти неделю назад, последний раз ее видели, когда она ехала на своей машине в ночь с воскресенья на понедельник.