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Наводнение в ЗКО: в регионе отключают электричество, затоплено несколько участков трасс
В нескольких районах Западно-Казахстанской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели предупредили жителей об опасности. Сотрудники МЧС эвакуируют граждан, чьи дома оказались в подтопленных населённых пунктах. Эти районы обесточили, чтобы не допустить аварий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные оперативного штаба департамента по ЧС ЗКО.
Как сообщили в ДЧС, за сутки затопило 42 жилых дома, 36 из которых находятся в Бурлинском районе (в селе Акбулак — 14, в селе Кызылтал — 16, в Кентубеке — шесть), в Сырымском — пять (в селе Олиенты —два, в селе Жымпиты — три) и в Теректинском — один. Отмечается, что жертв удалось избежать, нет также и пострадавших.
"В связи с угрозой подтопление электроподстанции заблаговременно произведено отключение электроэнергии в 14 населённых пунктах Сырымского района (Жымпиты, Оленты, Булан, Жамбыл, Аралтобе, Кызылагаш, Шагырлыой, Коздикара, Жанаконыс, Кызылтан, Косарал, Жетыколь, Агоба и Каракудык), где проживают порядка 11 тысяч человек. Без электропитания остались 34 соцобъекта и 3372 ЧЖД", — говорится в сообщении.
Накануне вблизи посёлка Каратобе в Каратобинском районе, затопило часть автодороги областного значения "Сырым — Каратобе", в результате чего без автотранспортного сообщения остались девять населённых пунктов, в их числе посёлки Алакол, Актай, Коскол, Аккозы, Коржын, Бесоба, Косбаз, Сауле и Каракамыс.
На пяти участках местного значения без транспортного сообщения остаются пять населённых пунктов, из них три в Чингирлауском районе (посёлки Алмаз, Актау и Сегизсай) и два в Каратобинском районе (село Коржын и посёлок Актасай).
По сообщению "КазАвтоЖола", на автодорогах республиканского значения сохраняется стабильная обстановка. За исключением четырёх участков трасс "Самара — Шымкент" и "Подстепное — Фёдоровка". Все остальные республиканские автотрассы открыты.
"Работы по отводу талых вод продолжаются на 613 километре дороги "Самара — Шымкент" в Актюбинской области и на 114 километре трассы "Подстепное — Фёдоровка" в ЗКО. В работах задействовано 40 единиц спецтехники и 50 специалистов", — говорится в сообщении.
Так, в ЗКО для отвода отвода талой воды от трассы вырыты траншеи в двух местах. Дорожники отмечают, что в данный момент уровень воды снизился. Транспортное сообщение с посёлками Облавка и Приуральное с областным центром восстановлено.
В "КазАвтоЖоле" напомнили, что сейчас ограничения движения действуют на участках:
- автодорога "Самара — Шымкент" километр 526 — 702, участок граница Западно-Казахстанской области — посёлок Маржанбулак.
- автодорога "Подстепное — Федоровка — граница РФ" километр 97-131, участок от посёлка Бурлин до пов. города Аксай (участок на реконструкции).
- автодорога "Самара — Шымкент" километр 274 — 393, участок от посёлка Барбастау до посёлка Жымпиты (для грузовых видов автотранспорта).
- автодорога "Самара — Шымкент" километр 393 —526, участок от посёлка Жымпиты до границы Актюбинской области.
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