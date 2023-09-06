Наводнение в Стамбуле: погибли три человека

Несколько районов Стамбула подтоплены в результате непрекращающихся ливней, есть погибшие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местный телеканал NTV.

Особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта.

В ряде северных районов города был объявлен желтый уровень опасности. Жителей предупредили не выходить на улицу без крайней необходимости.

Министр внутренних дел Али Йерликая сообщил, что в результате наводнения погибли три человека. Телеканал NTV уточнил, что еще пять человек из-за паводка получили травмы и были госпитализированы.