Наводнение в Стамбуле: погибли три человека
Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
178Фото: ntv.com.tr
Несколько районов Стамбула подтоплены в результате непрекращающихся ливней, есть погибшие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местный телеканал NTV.
Особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта.
В ряде северных районов города был объявлен желтый уровень опасности. Жителей предупредили не выходить на улицу без крайней необходимости.
Министр внутренних дел Али Йерликая сообщил, что в результате наводнения погибли три человека. Телеканал NTV уточнил, что еще пять человек из-за паводка получили травмы и были госпитализированы.
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