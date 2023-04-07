Наводнение в Костанайской области: жители села Карамырза вернулись в свои дома

Фото: пресс-служба МЧС РК

Уровень воды в селе Карамырза Костанайской области пошёл на спад. Все эвакуированные ранее жители вернулись в свои дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По данным спасателей, уровень в реке Тюнтюгур снизился. На текущий момент талая вода ушла из всех 35 домов и дворовых территорий.

"Силы и средства ДЧС возвращаются к месту постоянной дислокации в Костанай. Угроза наводнения села полностью снята", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале недели из-за активного таяния снега и поступления талых вод река Тюнтюгур вышла из берегов. В результате 552 жителя села заблаговременно оповестили о паводковых рисках. Из зон подтопления были эвакуированы и размещены у родственников 13 человек, отогнан в безопасные места крупный и мелкий рогатый скот.