Наводнение в Конго унесло жизни более 400 человек

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Наводнение в Демократической Республике Конго унесло жизни по меньшей мере 400 человек. Проливные дожди привели к тому, что реки в провинции Южное Киву вышли из берегов и смыли по меньшей мере сотни домов. В стране был объявлен однодневный траур по погибшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на cnn.com.

"У нас 401 человек погиб в деревнях Бушушу и Ньямукуби на территории Калехе", - сообщил губернатор провинции Тео Каси.

На видео, снятом в районе затопления, видны здания, сметённые водой и грязью, а по деревням разбросаны обломки.

Валет Чебухонго, активист из Калехе, рассказал журналистам, что спасатели не смогли расчистить грязные дороги, и теперь жители вынуждены передвигаться через озёра.

"Правительство Конго и его партнёры должны найти безопасное место, куда будут переселены пострадавшие, и попросить население не пользоваться проточной водой и озером в этот период", — сказал Чебуджонго, добавив, что "машин для очистки территорий от грязи нет", поэтому ликвидировать оползни на дороге, чтобы позволить населению передвигаться по деревням Бушушу-Ньямукуби, пока проблематично.

Власти провинции заверяют, что спасательные операции в регионе продолжаются, несмотря на трудности. Правительство обещает переселить жителей, пострадавших от наводнения, в более безопасные места, а также оплатить медицинскую помощь раненым, включая расходы на похороны погибших.

Наводнения с человеческими жертвами - не редкость как в провинции Южное Киву, так и в соседних Руанде и Уганде. В результате последнего наводнения в Руанде погибли по меньшей мере 127 человек. Обычно наводнениями сопровождаются сезоны дождей, которые приходят в регионе дважды в год. Однако, согласно отчёту Всемирного банка, стихийные бедствия, связанные с климатом, включая наводнения, "вероятно, увеличатся по частоте и масштабам" в центральноафриканской стране из-за изменения климата.