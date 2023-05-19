Наводнение в Италии унесло жизни 13 человек, тысячи эвакуированы

По меньшей мере 13 человек погибли и более 13 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений в Италии, где за полтора дня выпала шестимесячная норма осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Из-за сильных ливней почти все реки между северо-восточным побережьем Римини и городом Болонья, которые находятся в 115 километрах друг от друга, вышли из берегов. Затоплены городские кварталы и сельскохозяйственные угодья, повреждено 400 дорог. Ночью произошло около 280 оползней, и было принято решение об эвакуации.

Пожарные помогли жителям покинуть свои дома. Одну 97-летнюю женщину вывезли прямо из её спальни в резиновой лодке.