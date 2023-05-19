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  • Наводнение в Италии унесло жизни 13 человек, тысячи эвакуированы
GETTY IMAGES Сегодня, 08:30
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Сегодня, 08:30
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Фото: GETTY IMAGES

Наводнение в Италии унесло жизни 13 человек, тысячи эвакуированы

По меньшей мере 13 человек погибли и более 13 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений в Италии, где за полтора дня выпала шестимесячная норма осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Из-за сильных ливней почти все реки между северо-восточным побережьем Римини и городом Болонья, которые находятся в 115 километрах друг от друга, вышли из берегов. Затоплены городские кварталы и сельскохозяйственные угодья, повреждено 400 дорог. Ночью произошло около 280 оползней, и было принято решение об эвакуации.

Пожарные помогли жителям покинуть свои дома. Одну 97-летнюю женщину вывезли прямо из её спальни в резиновой лодке.

"У нас и раньше бывали наводнения, но насколько я помню, такого сильного не было никогда, — рассказал 74-летний житель Болоньи по имени Ламиери, убирая грязь из подвала, где его сын хранит вещи для продажи в своём сувенирном магазине. — Улица превратилась в реку. Мы потеряли всё, что хранилось здесь внизу. Мы оцениваем этот ущерб в тысячи евро".

Никто не ожидал таких масштабов. Пока люди находились в домах, вода прибывала каждую минуту.

Вооруженные силы Италии и береговая охрана присоединились к спасательным операциям. Для эвакуации задействовали вертолеты и надувные лодки, чтобы добраться до домов, со всех сторон окружённых водой.

Во многих районах уже начались масштабные очистительно-восстановительные работы. Власти заявили, что частично восстановлена подача электричества, но около 27 тысяч человек всё ещё остаются без света.

Сельскохозяйственная организация Coldiretti сообщила, что более пяти тысяч ферм оказались под водой, с утонувшими животными и затопленными десятками тысяч гектаров виноградников, плодовых деревьев, овощей и зерна.

Когда вода отступила, жителям пришлось убирать улицы, покрытые грязью и мусором.

Стефано Боначчини, глава региона Эмилия-Романья, уже заявил, что ущерб исчисляется миллиардами евро.

Ночью в городах к западу от Равенны было отдано распоряжение об эвакуации. Жителям Виллановы было дано указание перебираться на верхние этажи. Паводковые воды днём ранее обрушились на исторический центр Луго.

Гран-при "Формулы-1", который должен был пройти в предстоящие выходные в Имоле, в регионе Эмилия-Романья, был отменён из-за риска разлива близлежащей реки Сантерно. Многие участки вокруг трассы, используемые для парковки и наблюдения за гонкой, были затоплены.

Многие отмечают, что Италии нужен национальный план реагирования на последствия изменения климата. Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи заявил, что тропические климатические условия уже дошли до Италии: за 36 часов выпало 20 сантиметров осадков, а в некоторых районах - до 50 сантиметров. По его словам, уже 40 лет не строились региональные плотины, и нужен новый подход к гидротехническому строительству.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони проведёт кризисное совещание в следующий вторник.

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Сегодня, 08:30
289
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