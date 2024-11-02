Наводнение в Испании: погибли свыше 200 человек, множество пропавших без вести
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Число жертв наводнений в Испании достигло 205 человек, 202 из которых – в Валенсии, которая приняла на себя основной удар стихии. К пятнице в регионе все еще остаются места, куда пока не могут добраться спасатели. Это самое разрушительное стихийное бедствие в Испании за 50 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.
Потоки воды смывали на своём пути здания и разрушали мосты. Улицы городов завалены обломками и грудами автомобилей.
В районах наибольшого затопления спасательные службы используют местные помещения, такие как конференц-залы, куда временно складывают тела погибших.
Выжившие говорят, что времени реагировать на надвигающуюся угрозу у них почти не было, все происходило стремительно. Некоторые узнали, что оказались в эпицентре чрезвычайной ситуации не из оповещений, а посмотрев в окно.
Масштаб бедствия в Испании приближается к показателям наводнения в Румынии 1970 года, когда погибли 209 человек.
Самым мощным наводнением в Европе остается наводнение в Португалии в 1967 году, жертвами которого стали около 500 человек.
Для поиска пропавших без вести в Испании задействованы порядка 500 военных. По-прежнему неизвестна судьба десятков людей, заявил министр, отвечающий за сотрудничество регионов, Анхель Виктор Торрес.
Около 75 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества. Пожарные сливают бензин из брошенных на улицах автомобилей, чтобы запустить генераторы и хотя бы частично вернуть свет в дома.
"Мы ходим от машины к машине в поисках любого количества бензина", – сказал пожарный, приехавший добровольцем из Андалусии в Валенсию для оказания помощи местным коллегам.
В минувший вторник всего за восемь часов в Испании выпала годовая норма осадков. Вышедшие из берегов реки разрушили дороги и железнодорожные пути. Ущерб, нанесенный инфраструктуре, оценивается в сотни миллионов евро.
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