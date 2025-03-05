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Наводнение в Испании: автомобили уносят в море, туристам угрожает опасность

Сегодня, 14:02
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Наводнение в Испании: автомобили уносят в море, туристам угрожает опасность Сегодня, 14:02
Сегодня, 14:02
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Недавние сильные дожди на испанском курортном острове Гран-Канария превратили улицы в бурные реки, затопив автомобили и опасно подняв уровень воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dailymail.co.uk.

Власти региона призвали туристов воздержаться от прогулок на улице. Видеокадры, попавшие в сеть, показывают, как машины буквально уносят в море, а жителей и гостей острова спасают из затопленных автомобилей.

Бурные потоки воды, смешанные с грязью и мусором, захватили популярные курорты, став причиной значительных повреждений. Ожидается, что сильные дожди продлятся всю неделю, а метеорологическое агентство Испании повысило уровень опасности до красного на Гран-Канарии.

 

 

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