Наводнение в Боснии и Герцеговине унесло жизни 18 человек
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В Боснии и Герцеговине в результате разрушительного наводнения погибли 18 человек, десятки пропали без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sarajevo Times.
Отметим, 13 тел были обнаружены в Ябланице, еще два - в муниципалитете Кониц. Трое человек погибли в результате стихийного бедствия в муниципалитете Фойница Среднебосанского кантона.
"В прорыве и очистке дорог во всех направлениях задействовано большое количество техники, но в приоритетном порядке движение открыто для спасательных служб", - сообщил глава Ябланицы Дамир Шабанович.
Он также отметил, что власти задействовали военнослужащих и авиацию для борьбы с последствиями стихии.
По словам Шабановича, в общей сложности в центр здоровья муниципалитета обратились 67 человек, из них четверо были направлены на дальнейшее лечение.
Причиной наводнения стали проливные дожди и оползни.
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