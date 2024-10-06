Наводнение в Боснии и Герцеговине унесло жизни 18 человек

В Боснии и Герцеговине в результате разрушительного наводнения погибли 18 человек, десятки пропали без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sarajevo Times.

Отметим, 13 тел были обнаружены в Ябланице, еще два - в муниципалитете Кониц. Трое человек погибли в результате стихийного бедствия в муниципалитете Фойница Среднебосанского кантона.

"В прорыве и очистке дорог во всех направлениях задействовано большое количество техники, но в приоритетном порядке движение открыто для спасательных служб", - сообщил глава Ябланицы Дамир Шабанович.

Он также отметил, что власти задействовали военнослужащих и авиацию для борьбы с последствиями стихии.

По словам Шабановича, в общей сложности в центр здоровья муниципалитета обратились 67 человек, из них четверо были направлены на дальнейшее лечение.

Причиной наводнения стали проливные дожди и оползни.