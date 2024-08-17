Наводил порядок и оказался в центре скандала: сельчане в СКО встали на защиту арестованного акима

Действующий аким Бескольского сельского округа СКО Канат Дарбаев, которого осудили на 15 суток ареста, хочет добиться справедливости. По его словам, на посту главы округа он добивался законности в распределении земель. И, как полагает Дарбаев, из-за этих стремлений оказался в суде. Но по статье за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Тем временем население округа встало на защиту своего акима, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в начале июня. Каната Дарбаева, который находился за рулём служебного автомобиля, остановили сотрудники полиции. Заподозрив его в состоянии алкогольного опьянения, правоохранители отвезли акима на освидетельствование. От прохождения осмотра Дарбаев отказался, за что через месяц был осуждён на 15 суток ареста. В пресс-службе ДП СКО факт официально подтвердили.

"6 июля 2024 года сотрудниками отдела полиции Кызылжарского района ДП СКО была остановлена автомашина марки "CHANGAN". От водителя исходил запах алкоголя, при этом на законные требования сотрудника полиции пройти в служебную автомашину и проехать в медицинское учреждение для освидетельствования мужчина отказался", — уточнили в пресс-службе ДП СКО.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении акима Дарбаева составили административный протокол по ч. 4 ст. 613 КРКоАП "Невыполнение требований сотрудника ОВД (полиции) о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".

"Данный материал был направлен в Кызылжарский районный суд для принятия процессуального решения. 12 августа согласно постановлению Кызылжарского районного суда мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему было назначено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 8 лет и административный арест сроком на 15 суток", — дополнили в официальном ответе правоохранительные органы.

Аким рассказывает, что задержание происходило необычно, с нарушениями закона и с участием гражданского автомобиля.

"Я ехал домой. Впереди появилась гражданская машина. Она начала сбавлять скорость, преграждала мне путь, в какую сторону бы я не повернул. Затормозила. Подъехала патрульная машина. Я припарковался, вышел. Сотрудники полиции не представились, причину остановки не назвали, подбежали ко мне и начали руки скручивать. Телефон вытащили. Ключи от машины забрали. Деньги из карманов вытаскивали и кричали "Дача взятки". В тот момент у меня уже руки были скручены. Работали участковые и других сельских округов. И все совершалось грубо, нагло себя вели. Моя машина осталась на месте. Её никто не опечатал. Мы уехали в наркологию", — объяснил Канат Дарбаев.

Как пояснил аким, он отказался от освидетельствования в учреждении из-за подозрений, что анализы окажутся недостоверными.

"После мы вернулись на место задержания, меня хотели отвезти в отдел полиции. Я требовал адвоката, на что мне ответили: Это был заказ. Что они просто пешки. А мне надо с их руководством пообщаться. В понедельник суд вынес решение. Я подал апелляционную жалобу. Написал в Антикор, откуда мое письмо перенаправили в управление собственной безопасности ДП СКО. Назначили служебное расследование. Превышение власти на лицо", — говорит Дарбаев.

Аким связывает произошедшее с наведением порядка в сельском округе. По словам Дарбаева, инициированная им проверка принадлежности территории лесопосадок в селе Бесколь оказалась не выгодна ряду влиятельным и высокопоставленным лицам.

"В Бесколе 15 тысяч населения. Это самый крупный районный центр, второй крупный населенный пункт после Петропавловска. Находится от города в пяти километрах, на республиканской трассе Петропавловск-Жезказган. В 2022 году жители активно жаловались, что лесопосадки вдоль трассы вырубают. Я проревизировал и подал иски на проверку законности земельных участков в количестве 26 штук. После с департаментом управления земельными ресурсами по СКО совместно провели проверку и выявили, что 20 участков еще 15 лет назад выделили в частные руки", — рассказывает аким.

Речь идет о лесопосадках вдоль трассы в черте Бесколя. По словам Дарбаева, все они находятся в частных руках. Проверка выявила, что выделили участки незаконно. Такое распределение земли не соответствует генплану. После департамент по управлению земельными ресурсами выдал предписание отделу земельных отношений Кызылжарского района о возврате в государственную собственность этих участков путем подачи иска в суд.

"Двадцать участков во владении разных собственников. Но все прекрасно знают, что простым людям такие участки не выделяют. С их стороны тоже было воздействие, препятствовали проверке. Возле детского сада Мирас есть огороженный в 2022 году участок. По нему человек обращался ко мне, что надо бы спилить деревья. Я сказал, что это незаконно. Попытались через других людей выходить на меня. Но разговор был окончен. Однако спустя пару дней после моего задержания на участке начали пилить деревья. Все это имеет прямую связь с моей деятельностью, с наведением порядка. Страдаю из-за этого. Иски отозваны. Это все в судебных кабинетах отражено", – уверен собеседник.

В коротком разговоре с руководителем районного отдела земельных отношений Русланом Аспановым, который и направлял иски в суд, мы узнали, что заявления действительно были возвращены. Причина – срок исковой давности.

Дарбаев считает, что он единственный человек, который поднимал вопрос законности владения землей на территории Бесколя. А иски о возврате земель в госсобственность, уверен, были отозваны под давлением.

Тем временем, жители округа встали на защиту своего акима. Люди записали видеообращение и написали письмо с подписями жителей на имя Президента РК.

"Канат Дарбаев хороший, доброжелательный человек. Хотим его поддержать. Потому что во время паводка он оказал немалую помощь нам. Он за справедливость и за таких людей нужно стоять горой", — прокомментировала жительница Бесколя Айгуль Бейсембаева.

Своего акима местные жители поддерживают и в социальных сетях.

"Как житель данного села, хочу сказать, что он вносит большой вклад в развитие нашего села. Лично его видела при благоустройстве детских площадок, во дворах благоустроенных домов, при паводке на дамбах, где он вместе с простым народом принимал участие, он не равнодушно относится ко всем проблемным вопросам, хотя решение многих вопросов не в его компетенции. Обидно за него, когда человек работает, а его бьют по рукам. Ясно что кому-то он перешёл дорогу. Но ему надо отдать должное в его неблагодарной работе".

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"Аким здравомыслящий знает свой подход к работе справедливый честный чиновник таких уж мало в нашей стране давайте поддержим его кто неравнодушен в данной ситуации", — пишут пользователи Сети.

Сейчас аким округа находится в больнице, куда попал с диагнозом гипертония после вынесения решения суда.

"Я намерен продолжить карьеру. Надеюсь, что администрация президента обратит внимание и наведет порядок. Здесь полнейший бардак. Просто я не молчу, а другие молчат…", — подытожил беседу Канат Дарбаев.

Апелляционная жалоба по делу об отказе от медицинского освидетельствования Дарбаева будет рассмотрена судом в понедельник, 19 августа.