Навигатор 2GIS заговорил на казахском языке

Фото: PR-служба 2ГИС

В мобильном приложении 2GIS появились казахские голоса навигатора. Их уже можно включить в настройках. Как учточнили разработчики, настроить голосовые подсказки на казахском языке можно даже если в приложении выбран русский язык, передаёт BaigeNews.kz.

На выбор предоставлены женский и мужской голоса. Выбрать голос можно, перейдя в настройки мобильного приложения.

С апреля в 2GIS Казахстана появились карты и поиск организаций на казахском языке — теперь на нём можно искать и находить магазины, аптеки, заведения общепита, учреждения культуры, достопримечательности и другие места. При этом выбранный в приложении язык и голос навигатора не зависят друг от друга — например, можно включить голосовые подсказки на казахском языке даже если в целом в приложении выбран русский.

"Первыми казахскими голосами 2ГИС стали профессиональные алматинские дикторы — Бибигуль Керимова и Ерланби Даулетияр, которые подсказывали наиболее удачные интонации и даже предлагали свои варианты фраз, в более "живом" разговорном стиле, — рассказал продюсер и редактор навигационной системы Роман Жайворон. — Как и всегда, нам хотелось, чтобы на уровне слов и формулировок наш навигатор звучал красиво, понятно и лаконично, но не слишком книжно — ближе к естественному казахскому языку, на котором говорят люди".