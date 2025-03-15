В Астане продолжают отмечать декаду Наурызнама. 15 марта в Казахстане посвящен Дню благотворительности, поэтому по всей стране в этот день проводят акции в помощь тем, к в ней нуждается, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного акимата, в Астане в Қайырымдылық күні волонтеры раздали продуктовые корзины ветеранам и пенсионерам.

Волонтеры Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" в этот день раздали продовольственные корзины ветеранам тыла и тем, кто особенно нуждается в заботе и поддержке, в рамках акции "Марафон добрых дел". В каждой продуктовой корзине собрано более 40 кг продуктов первой необходимости: мясо, молоко, масло, крупы.

"Сегодня Казахстан отмечается Қайырымдылық күні в преддверии Наурыза. Поэтому волонтеры "Астана жастары" решили порадовать ветеранов тыла и малообеспеченных жителей нашей столицы. Мы надеемся, что наша акция принесет им праздничное настроение и придаст бодрость духа", – отметила волонтер "Астана жастары" Индира Маремова.

Среди тех, кого в этот день навестили волонтеры, была 89-летняя ветеран тыла Изолина Тен.