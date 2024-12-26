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Наурызбай кажы Таганулы переизбран на должность верховного муфтия Казахстана

Собравшиеся на съезде около 300 делегатов единогласно проголосовали за выдвинутую кандидатуру.

Сегодня, 14:19
АВТОР
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ДУМК Сегодня, 14:19
Сегодня, 14:19
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Фото: ДУМК

В ходе Х Курултая мусульман Казахстана, который прошел в Астане на должность председателя и Верховного муфтия была предложена кандидатура Наурызбай кажы Таганулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ДУМК.

"Собравшиеся на съезде около 300 делегатов единогласно проголосовали за выдвинутую кандидатуру, выразив поддержку и переизбрав Наурызбай кажы Таганулы на должность Верховного муфтия", - говорится в сообщении. 

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в интервью журналистам отметил:

- В ходе Курултая около 300 делегатов из разных областей нашей страны проголосовали за мою кандидатуру, выразив доверие и переизбрав меня на должность Верховного муфтия. Я приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие. У нас есть ряд запланированных мероприятий. Например, в 2025 году исполнится 35 лет с момента создания Духовного управления мусульман Казахстана как самостоятельного муфтията. В рамках юбилея я призываю всех объединиться и активно участвовать в выполнении множества запланированных благих дел. 

Наурызбай Кажы Таганулы Отпенов родился 13 марта 1977 года.

Образование:

  • В 1993-1997 гг. получил высшее образование в Исламском институте имени "Имама аль-Бухари" в г.Ташкент.
  • 1999-2001 гг. проходил обучение в Исламском институте при ДУМК.
  • 2009 году проходил повышение религиозного образования в Арабской Республике Египет.
  • 2010 году окончил заочное отделение Казахского Национального университета имени Абая по специальности "История". 
  • В 2011-2013 гг. окончил магистратуру по специальности "Религиоведение" в данном университете.
  • С 2017-2020 гг. защитил степень доктора PhD по специальности "Исламоведение" в Египетском университете исламской культуры "Нур-Мубарак".

Трудовая деятельность:

  • В 1997-2006 гг. начал свою деятельность имамом в разных мечетях республики.
  • 2006-2011 гг. - региональный представитель ДУМК в Карагандинской области, Главный имам центральной мечети №1 г.Караганды.
  • 2011-2013 гг. - главный эксперт Управления по связям с религиозными объединениями в Агентстве по делам религий РК.
  • 2013-2018 гг. - первый заместитель Председателя ДУМК, наиб муфтий, Представитель ДУМК по г.Астана, Главный имам центральной мечети "Нур-Астана".
  • 2018 г. июль-октябрь - первый заместитель Председателя ДУМК, наиб муфтий, Региональный представитель ДУМК в Туркестанской области.
  • С октября 2018 г. первый заместитель Председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по г.Астана, Главный имам республиканской мечети "Хазрет Султан".
  • 7 февраля 2020 года на IX внеочередном Курултае мусульман Казахстана, которое состоялось в Астане, был избран Верховным муфтием.
  • 26 декабря 2024 года переизбран на должность председателя ДУМК, Верховного муфтия на X Курултае мусульман Казахстана.

Напомним, ранее стало известно, что назначен новый аким Семея.

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