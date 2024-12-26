В ходе Х Курултая мусульман Казахстана, который прошел в Астане на должность председателя и Верховного муфтия была предложена кандидатура Наурызбай кажы Таганулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ДУМК.

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в интервью журналистам отметил:

- В ходе Курултая около 300 делегатов из разных областей нашей страны проголосовали за мою кандидатуру, выразив доверие и переизбрав меня на должность Верховного муфтия. Я приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие. У нас есть ряд запланированных мероприятий. Например, в 2025 году исполнится 35 лет с момента создания Духовного управления мусульман Казахстана как самостоятельного муфтията. В рамках юбилея я призываю всех объединиться и активно участвовать в выполнении множества запланированных благих дел.