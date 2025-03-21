В канун великого Наурыза в Министерстве внутренних дел Казахстана поделились необычной статистикой: в рядах правоохранительных органов страны служат 119 стражей порядка, названных в честь праздника весеннего обновления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В казахской культуре имя всегда имело особое значение. Оно не просто отличает человека, но и несет в себе благословение, отражает мечты родителей и связь с историей. Имя Наурыз символизирует начало новой жизни, весеннее обновление и единство народа", — рассказали в ведомстве.

Среди тех, кто выбрал путь служения закону, есть: 55 Наурызбаев, 41 Наурызбек, 12 Наурызов, четыре Наурызгуль, три Наурызхана, два Наурызгали, один Наурызжан и один Бекнаурыз.

Отважные стражи порядка с этим именем не только несут службу, но и воплощают дух праздника, который символизирует добро, справедливость и обновление. Их история — это наглядный пример того, как традиции и национальная культура Казахстана живут и укрепляются в современном обществе.