В первые два часа старта направления "Наурыз жұмыскер" успешно приняты 192 заявки на сумму 5,5 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Первым участником ипотечной программы стал житель ВКО Нуржан Оракбай. Ему 26 лет. Он трудится мастером в медеплавильном цеху крупнейшей металлургической компании. Полгода назад Нуржан женился и сейчас молодая семья живет в арендной квартире. Теперь участнику программы предстоит выбрать подходящее жилье и можно приступить к оформлению займа.

Еще один участник "Наурыз жұмыскер" - 22-летний комплектовщик автозавода Алишер Жаркынбек. Он живет в Алматы и в этом году оканчивает вуз. У молодого специалиста теперь кроме профессии и работы, будет свое собственное жилье.

Всего в первые два часа старта приема заявок по направлению "Наурыз жұмыскер" Отбасы банк успешно принял 192 заявки на сумму 5,5 млрд тенге.

По профессиям преобладают электромонтеры, инженеры, мастера участков, слесари.

Как правило они трудятся на крупнейших предприятиях, занимающихся передачей электроэнергии, строительством, добычей руды, производством продуктов нефтепереработки.

Средний возраст участника "Наурыз жұмыскер" - 30 лет. Из 192 участников, которые прошли одобрение, 18% - это женщины. Средняя сумма займа, запрашиваемая у банка – 29 млн тенге.

Для поиска жилья у участников направления есть шесть месяцев. Максимальная сумма займа для регионов составит 30 млн тенге, для Астаны и Алматы - 36 млн тенге.

В мегаполисах и областных центрах можно будет приобрести только первичное жилье. Выбрать подходящий жилой комплекс и квартиру можно на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz). Вторичное жилье доступно для приобретения в моногородах и сельских населенных пунктах.

Прием заявок будет длиться до момента завершения выделенного лимита финансирования. В 2025 году на реализацию нового направления Отбасы банк направляет 72 млрд тенге, получить доступные займы смогут 2 440 представителей рабочих профессий.