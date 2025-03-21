Праздник в новом доме: 120 семей в Уральске получили ключи от квартир
Новосёлы будут жить в микрорайоне "Акжайык".
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В Западно-Казахстанской области новосёлы получили ключи от 120 квартир в микрорайоне "Акжайык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Торжественная церемония вручения состоялась накануне Наурыза. Аким области Нариман Турегалиев отметил, что доступное жильё для горожан остаётся одной из приоритетных задач.
"Сегодня мы вводим в эксплуатацию новый 120-квартирный дом. Это большая радость для наших земляков. Всего в этом году запланировано строительство 19 многоквартирных домов, что обеспечит жильём ещё 950 семей", – сказал он.
По словам акима, в 2024 году в регионе уже сдали пять жилых домов на 628 квартир, а в сельской местности приобрели 805 домов. Также для пострадавших от прошлогоднего наводнения построено 900 домов и более двух тысяч квартир.
"Сегодня в нашей семье большой праздник – мы стали владельцами собственной квартиры. Мы давно мечтали об этом. Спасибо Президенту Касым-Жомарту Токаеву за создаваемые условия для граждан", – отметила одна из новосёлов, Гульзира Туртаева.
Новые квартиры предоставляются гражданам по сниженным ставкам в рамках программ "Отбасы банка", таких как "Бақытты отбасы" и "Шанырак".
Микрорайон "Акжайык" продолжает развиваться: скоро здесь появятся школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы.