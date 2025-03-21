Сегодня жители и гости Алматы отмечают Наурыз — один из самых значимых и любимых праздников в Казахстане. С самого утра улицы города наполнились праздничной атмосферой: звучит национальная музыка, люди в традиционных костюмах поздравляют друг друга, а повсюду развернулись ярмарки, концерты и народные гуляния. Корреспондент Baigenews.kz узнал, как алматинцы встречают весенний праздник.

В этот день движение транспорта ограничено на ключевых улицах — Панфилова, Толе би и Казыбек би, которые стали главными пешеходными зонами. Здесь установлены сцены, юрты и торговые ряды, а также организованы площадки для национальных игр и развлечений.

Празднования в Алматы начались сегодня и продолжатся завтра. Яркие костюмы, красочные декорации и праздничное настроение создают атмосферу веселья.

Одним из центров торжества стала площадь Астана, где собралось множество жителей и гостей города.

Гражданка России Людмила приехала в Алматы в гости и вместе с родственниками решила отметить праздник с горожанами.

"Мне очень нравится в Алматы, к тому же в последние дни радует прекрасная погода. Замечательные люди создают сегодня праздничное настроение. У нас в Москве тоже масштабно отмечают государственные праздники и День города, но Наурыз не празднуют", — поделилась Людмила.

В юртах гостей угощают баурсаками, кумысом, шубатом, пловом, бешбармаком и традиционным праздничным блюдом — наурыз-коже.

Выступления музыкантов и танцоров радуют зрителей: артисты исполняют народные песни, играют на домбре и устраивают театрализованные представления.

На праздничном мероприятии проходят национальные игры, в которых участвуют взрослые и дети: — қазақ күресі (национальная борьба); — асык ату (метание костяшек); — кокпар (конное состязание); — аркан тарту (перетягивание каната).

Мастера народных промыслов предлагают посетителям сувениры, одежду, украшения, предметы быта и декоративно-прикладного искусства.

"Сегодня солнечный день, у всех отличное настроение. Я поздравляю весь Казахстан с этим замечательным праздником. Зима закончилась, начинается новый год — это радостное событие. Я работаю в технике пастель и сегодня предлагаю свои “вкусные” картины, которые украсят любой дом и создадут уютную атмосферу. Здорово, что есть возможность продемонстрировать свое творчество в такой день", — рассказала художница Ольга Петровна.

На празднике представлена целая ярмарка казахской национальной одежды. Здесь установлены украшенные юрты, батыры в традиционных костюмах и мастерицы, демонстрирующие народные ремесла.

"Мы создаем национальную одежду из натуральных тканей и меха, все вышивки выполнены вручную. Поздравляем казахстанцев с долгожданным ярким праздником Наурыз. Желаем всем благополучия и удачи", — поделилась представитель бренда "Дидар" Женис.

Здесь же можно увидеть работу ремесленников — кузнецов, ткачей, резчиков по дереву. Особый интерес у посетителей вызывают беркуты и национальная порода собак — тазы.

"Тазы — это наша национальная охотничья порода собак. Мы хотим познакомить людей с нашей культурой. Существует множество легенд о происхождении этой породы. Одна из них гласит, что тазы появились из яйца, поэтому они считаются священными. Эти собаки очень умны и дружелюбны, любят общение с человеком", — рассказал магистрант и житель Алматы Нурторе Жумагулов.

Наурыз — это не только праздник весны и обновления, но и символ единства, гостеприимства и дружбы народов. В этот день люди навещают родственников, поздравляют друг друга, устраивают праздничные застолья и прощают обиды.

Традиция празднования Наурыза в Алматы с каждым годом становится все масштабнее, объединяя людей разных национальностей и возрастов. Помимо официальных мероприятий, многие жители города отмечают праздник в кругу семьи, готовят угощения и участвуют в народных гуляниях.

Праздник продолжается, и впереди еще много интересного — вечерние концерты, световое шоу и фейерверк, который озарит небо над городом!

Фотои видео: Венера Касумова