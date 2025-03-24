В Анталье состоялось масштабное празднование Наурыз мейрамы – древнего праздника весны, обновления и единства, объединяющего тюркские народы. Мероприятие, организованное мэрией Антальи при поддержке Генерального консульства Казахстана, собрало сотни гостей и жителей города, передаёт BaigeNews.kz.

В праздновании приняли участие представители Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Турции и других тюркских народов. Гости смогли окунуться в атмосферу народных традиций, познакомиться с культурным наследием и национальной кухней братских стран.

Одним из главных символов праздника стала традиционная казахская юрта, установленная на фестивальной площадке. Посетители могли заглянуть внутрь, увидеть убранство кочевого жилища, познакомиться с предметами быта и узнать больше о культуре казахского народа.

Казахстанская диаспора приготовила для гостей праздничный дастархан, центральное место в котором заняло традиционное блюдо Наурыз-көже – символ весеннего обновления. Также зрители с интересом наблюдали за обрядом "тусаукесер", посвященным первым шагам ребенка, и участвовали в национальных играх.

На главной сцене звучали казахские народные песни, исполнялись зажигательные национальные танцы, а виртуозная игра на домбре вызвала восторг у зрителей. Казахстанские артисты показали всю красоту и многогранность традиционной музыки.

Муниципальные власти Антальи высоко оценили участие Казахстана в празднике, выразив надежду, что Наурыз мейрамы станет ежегодной традицией, объединяющей людей разных национальностей вокруг ценностей мира, дружбы и добрососедства.