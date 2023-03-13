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pixabay.com Сегодня, 18:33
333
Сегодня, 18:33
333
Фото: pixabay.com

Наурыз начнут праздновать в Алматы с 14 марта

В Алматы "Наурыз мейрамы" начнется с празднования "Көрісу күні" 14 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие проведут в 11:30 на Кок Тобе.

"Именно в этот день казахстанцы поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания и оказывают дань уважения старшему поколению. Во время праздника на сцене выступят Молдир Ауелбекова, Айдар Турганбек, группа "Алашұлы" и артисты театра традиционного искусства "Алатау", - сообщили в акимате города.

Вход на праздничную площадку будет свободный. 

 

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#Алматы #Наурыз #праздники
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:33
333
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