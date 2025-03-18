В 2025 году жители Казахстана смогут насладиться продолжительными выходными, отмечая Наурыз мейрамы, который приходится на последний месяц зимы, передаёт BaigeNews.kz.

Праздник будет сопровождаться двумя официальными выходными и будет продолжаться в зависимости от режима работы в стране.

Дни отдыха на Наурыз в 2025 году:

При пятидневной рабочей неделе – 21, 22, 23, 24 и 25 марта (пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник).

При шестидневной рабочей неделе – 21, 22, 23 и 24 марта (пятница, суббота, воскресенье, понедельник).

Ранее сообщалось, что более 200 мероприятий проведут в Астане на Наурыз.