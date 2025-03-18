Наурыз 2025: сколько дней будут отдыхать казахстанцы
Продолжительные выходные ждут казахстанцев.
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
296Фото: Pixabay
В 2025 году жители Казахстана смогут насладиться продолжительными выходными, отмечая Наурыз мейрамы, который приходится на последний месяц зимы, передаёт BaigeNews.kz.
Праздник будет сопровождаться двумя официальными выходными и будет продолжаться в зависимости от режима работы в стране.
Дни отдыха на Наурыз в 2025 году:
- При пятидневной рабочей неделе – 21, 22, 23, 24 и 25 марта (пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
- При шестидневной рабочей неделе – 21, 22, 23 и 24 марта (пятница, суббота, воскресенье, понедельник).
Ранее сообщалось, что более 200 мероприятий проведут в Астане на Наурыз.
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