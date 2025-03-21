Наурыз 2025: Главные тренды праздника в Астане
Погрузитесь в атмосферу массовых гуляний вместе с нашим специальным репортажем.
Сегодня, 18:05
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Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
43Фото: Акимат г. Астаны
Посмотреть на артистов, поесть плова, покататься на верблюдах и узнать кое-что о защите окружающей среды. Так выглядела развлекательная программа для отмечающих Наурыз в Астане. Не помешали людям выйти из дома ни снег, ни дождь. Съемочная группа BaigeNews.kz посетила три главных площадки города, на которых разворачивались гуляния, чтобы еще раз убедиться в объединяющей силе праздника.