Посмотреть на артистов, поесть плова, покататься на верблюдах и узнать кое-что о защите окружающей среды. Так выглядела развлекательная программа для отмечающих Наурыз в Астане. Не помешали людям выйти из дома ни снег, ни дождь. Съемочная группа BaigeNews.kz посетила три главных площадки города, на которых разворачивались гуляния, чтобы еще раз убедиться в объединяющей силе праздника.