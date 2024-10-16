Наука в Казахстане: Меры для привлечения молодёжи перечислил вице-министр

Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки рассказал, какие меры предпринимают для привлечения молодёжи в науку. По его словам, ежегодно растёт количество грантов в магистратуру, повышается размер стипендий, передаёт BaigeNews.kz.

Начиная с 2023 года, ежегодно на тысячу увеличивается количество мест в PhD-докторантуру.

"Мы дополнительно выделяем в этом году отдельный вид докторантуры – индустриальная PhD, которая направлена на тех, кто работает в производственном секторе", - уточнил спикер на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, научным работникам увеличили размер доплат за наличие званий. Также министерство выделяет порядка шести миллиардов тенге для привлечения молодёжи в науку.

"Мы ведём работу по привлечению молодёжи в науку двумя путями. Первое, выделяем бюджет на специальные гранты для молодых учёных. У нас есть отдельный вид грантов - "Жас ғалым" и конкурс молодых учёных - ежегодно по три миллиарда каждый, то есть шесть миллиардов тенге. Второе направление - это социальная поддержка. Мы увеличили доплату за учёную степень. Если молодой учёный получит степень PhD, он может быть доцентом или профессором и дальше продолжать расти в научной сфере", - добавил вице-министр науки и высшего образования.

Также он отметил, что для привлечения молодёжи в науку совместно с "Отбасы банк" по программе льготного кредитования молодым учёным выдали 290 квартир.