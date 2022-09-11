Наука – это весело. В Нур-Султане прошёл фестиваль PRO.NRG FEST

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В Нур-Султане состоялся фестиваль науки, искусства и технологий PRO.NRG FEST, который можно было посетить всей семьёй. Он собрал свыше четырёх тысяч участников. Фестиваль проходил в формате научно-популярной выставки, главная которой — продвижение науки и новых методов в образовании среди школьников, родителей и учителей. Подробнее о PRO.NRG FEST в материале BaigeNews.kz.

“Министерство всегда готово поддерживать такие образовательные инициативы, которые смогут подготовить новое поколение учёных и инженеров. Но любые изменения начинаются с учителей, которые готовы постоянно учиться новому и передавать актуальные знания детям”, — отметил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

За организацию фестиваля отвечал образовательный фонд Caravan of Knowledge. Руководитель фонда Зарина Биюмбаева подчеркнула, что это один из лучших форматов, который позволяет повысить интерес к науке, новым технологиям, эффективным образовательным решениям у казахстанцев.

“Мы объединили на одной площадке молодых ученых, популяризаторов науки, креативных педагогов, которые продвигают в Казахстане самые передовые образовательные практики”, — рассказала она.

В рамках фестиваля все желающие могли посетить мастер-классы и лекции от приглашённых спикеров, которые имеют опыт в разных областях науки и искусства. Один из гостей — итальянский учитель Пьетро Олла. Он совместил научные эксперименты с цирковыми и театральными приёмами. Педагог устроил настоящий праздник для детей. С помощью цирковых представлений он рассказывал о сложных физических и химических явлениях, а также объяснил, что общего у жонглирования и математики.

Казахстанский учитель химии с аудиторией в TikTok 1 млн подписчиков Улан Усенов провёл красочное научное шоу на открытом воздухе и доказал, что химические опыты похожи на магию. Британский учёный Майкл Лондесборо рассказал о "пластиковом веке", в котором мы все живём и объяснил, какие новые и прочные материалы и полимеры создают ученые в лабораториях.





Ученик 12-го класса Ерасыл Тауекел рассказал сверстникам, как он прошёл программу NASA и мотивировал подростков изучать космос. IT-архитектор Microsoft Kazakhstan Санжар Мырзагалым объяснил, что такое искусственный интеллект и как думают машины. А руководитель РНПЦ "Дарын" Ануар Унайбеков провел лекцию о том, как устроено олимпиадное движение в Казахстане, и как любой школьник может начать карьеру олимпийца и открыть для себя двери в лучшие вузы мира.





Финансовый консультант Медер Аматов поделился с родителями инструментами, которые помогут семье накопить деньги на учебу в вузе, даже в условиях инфляции. Арт-консультант Влад Слудский провел лекцию о симбиозе науки и искусства, который открывает новые карьерные перспективы для творческих детей. Бизнес-тренер Аркадий Цукер провел тренинг о системном мышлении, которое помогает двигаться вперед и добиваться целей.

На фестивале прошли специальные мастер-классы для педагогов от экспертов SEAMEO STEM-ED. Это региональный центр STEM-образования в Таиланде при Организации министров образования Юго-Восточной Азии. Их интенсивная программа помогла учителям из 36 казахстанских школ обучиться принципам STEM-обучения и внедрять новую методику на своих занятиях.

Заместитель председателя правления НАО "РФМШ" Алмас Ордабаев рассказал о том, как сделать школы творческими лабораториями, где дети получают всестороннее развитие. Эксперт по коммуникациям Латина Сатарова провела лекцию, как учителю строить личный бренд и рассказывать о своей работе в медиа.



Даже самую скучную тему можно преподавать интересно. На фестивале это доказал Жанат Рахмани, который провёл лекцию об истории Казахстана, сравнив средневековые ноу-хау и изобретения с современными стартапами и разработками. А учитель математики и информатики Бегайым Мұрат провела интерактивное занятие и показала, как научить искусственный интеллект распознавать животных. Биотехнолог Жанар Нуртолеу объяснила, как наше тело вырабатывает энергию, и какие еще удивительные биохимические процессы проходят в организме.



Также на всех четырёх этажах столичного Дворца школьников были расположены игровые экспонаты. С их помощью участники фестиваля могли заработать специальные баллы (джоули), чтобы затем обменять их на призы. Например, напитки или сувениры. Гости могли узнать, как образуется эхо, попробовать себя в роли пилота космического корабля, изучить строение человеческого тела, а также попробовать себя в программировании и робототехники.