Научные сотрудники растратили 55 миллионов тенге в ЗКО

В ЗКО начато досудебное расследование по факту растраты денежных средств научными сотрудниками аграрно-технического университета имени Жангир хана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

Вместо того, чтобы проводить научные исследования в области распространения особо опасных болезней, научные сотрудники аграрно-технического университета имени Жангир хана растратили 55 миллионов тенге.

Отмечается, что деньги университету веделило Министерством науки и высшего образования, а результаты исследований должны были стать предметом обсуждения на международных конференциях, с последующим получением соответствующего патента.

Как сообщили в прокуратуре, научные сотрудники провели исследования формально, а затем сотсавили фиктивный акт выполненных работ.