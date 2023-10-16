Научные сотрудники растратили 55 миллионов тенге в ЗКО
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В ЗКО начато досудебное расследование по факту растраты денежных средств научными сотрудниками аграрно-технического университета имени Жангир хана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.
Вместо того, чтобы проводить научные исследования в области распространения особо опасных болезней, научные сотрудники аграрно-технического университета имени Жангир хана растратили 55 миллионов тенге.
Отмечается, что деньги университету веделило Министерством науки и высшего образования, а результаты исследований должны были стать предметом обсуждения на международных конференциях, с последующим получением соответствующего патента.
Как сообщили в прокуратуре, научные сотрудники провели исследования формально, а затем сотсавили фиктивный акт выполненных работ.
"По поручению прокуратуры уголовное дело расследуется региональным Департаментом экономических расследований", - сообщили в прокуратуре.
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