Научному сообществу представили нового президента Национальной академии наук

В Алматы помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай представил научному сообществу нового руководителя Национальной академии наук Республики Казахстан Ахылбека Кажигуловича Куришбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Доктор сельскохозяйственных наук, академик Ахылбек Куришбаев был назначен на эту должность распоряжением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 22 января 2024 года.

Руслан Желдибай поблагодарил бывшего президента Национальной академии наук Кунсулу Закарию за проделанную работу и пожелал ей успехов на посту советника Президента по вопросам науки и инноваций.

В мероприятии приняли участие актив Национальной академии наук Республики Казахстан, руководители научных организаций и академики.

На совещании были обсуждены задачи, стоящие перед отечественной наукой, вопросы усиления прикладного характера науки и внедрения научных разработок в экономику страны.

В рамках встречи учеными были высказаны предложения по организации мероприятий в рамках празднования 125-летнего юбилея основателя Академии наук Каныша Сатпаева.